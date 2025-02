Syriër opgepakt na steekpartij bij Holocaust-monument Berlijn

De man kon na een klopjacht worden aangehouden. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 19-jarige Syriër in een opvanglocatie in Leipzig woont.

De steekpartij vond twee dagen voor de Duitse parlementsverkiezingen plaats. In Duitsland ging tijdens de verkiezingscampagne veel aandacht uit naar recente dodelijke aanvallen die zijn toegeschreven aan buitenlandse verdachten.

Zo arresteerden de autoriteiten in München deze maand een Afghaanse asielzoeker die met een auto zou zijn ingereden op een groep mensen. Eind januari was een Afghaanse man opgepakt die in een park in Aschaffenburg zou hebben ingestoken op mensen.