Californië vraagt tientallen miljarden aan steun na branden

Branden hebben vorige maand een ravage aangericht bij Los Angeles. Newsom spreekt in de brief aan belangrijke parlementariërs over de meest destructieve branden in de geschiedenis van zijn staat. De Democraat zegt dat het nog jaren kan duren voordat helemaal duidelijk is hoe hard Californië is getroffen. Hij sluit ook niet uit dat hij later om meer geld zal vragen, maar wil nu alvast steun om de wederopbouw te financieren.

Het hulpverzoek kan leiden tot politieke discussie. Sommige Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat ze voorwaarden willen verbinden aan het verlenen van financiële steun aan de door Democraten bestuurde staat.