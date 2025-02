Paus heeft volgens Vaticaan rustige nacht achter de rug

Franciscus is op 14 februari opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, aanvankelijk met bronchitis. Later bleek dat hij ook een dubbele longontsteking had gekregen.

Het Vaticaan gaf zaterdag weer een update over zijn gezondheid en die was korter dan normaal. Er stond simpelweg: „Paus Franciscus heeft goed gerust.”

De artsen van de paus maakten een dag eerder bekend dat zijn toestand enigszins is verbeterd. „De vraag is: is de paus buiten gevaar?”, zei een arts toen. „Nee, de paus is niet buiten gevaar.”