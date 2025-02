Panoramaheuvel Hedwigepolder op hoogte, bouw toren begint in juni

Op de heuvel komt een uitkijktoren met horeca en een radarinstallatie voor de scheepvaart. Daarvoor moet de heuvel een hoogte hebben van zeker 29,7 meter boven NAP. In de zomer van 2023 bleek dat de heuvel een stuk lager was dan bedoeld. Dat kwam vooral doordat het aangevoerde materiaal veel meer was ingezakt dan de aannemer had verwacht. Een provinciewoordvoerster laat weten dat de heuvel inmiddels wel de gewenste hoogte heeft.

Aannemingsbedrijf Van der Straaten denkt in juni dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van de toren. Het is de bedoeling volgend jaar de eerste bezoekers te ontvangen.