Wethouder Rotterdam doet onderzoek naar chaos op druk knooppunt

Binnenland

De Rotterdamse wethouder van verkeer Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) gaat onderzoeken hoe de verkeerschaos op het Kruisplein, een plek in het centrum van de stad waar meerdere drukke wegen op uitkomen, is op te lossen. Afgelopen najaar is de verkeerssituatie op het plein nabij station Rotterdam Centraal gewijzigd na een grote renovatie, maar volgens de gemeenteraad is de toestand er verslechterd.