Havenbedrijf Rotterdam denkt nadrukkelijker aan weerbaarheid

Om Noordwest-Europa strategisch autonoom te maken wil de Rotterdamse haven ervoor zorgen dat de regio aan de benodigde grondstoffen komt om zelf spullen te maken. Daarbij is niet altijd meer het uitgangspunt dat alles precies op het moment geleverd moet worden als er vraag naar is, maar dat bijvoorbeeld ook grotere voorraden achter de hand worden gehouden voor het geval van verstoringen.

„We gaan van ‘just in time’ naar ‘just in case’”, zegt Siemons, die uitlegt dat het havenbedrijf daarbij een coördinerende rol heeft. „De bedrijven in de haven maken de muziek, maar wij zijn de dirigent. Wij hebben het overzicht over de totale handelsketens.”

Importheffingen waarmee de Amerikaanse president Donald Trump dreigt kunnen voor grillige internationale handel zorgen. Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat pieken en dalen in de aanvoer van goederen voor allerlei problemen kunnen zorgen, zoals vastlopende havens.

Maar niet alleen handelsspanningen, ook oorlogen in het Midden-Oosten en de Russische inval in Oekraïne zijn gebeurtenissen die impact hebben op de haven. „Om überhaupt weerbaar te worden moet je ook je kwetsbaarheden kennen. Daar zijn we nu mee bezig. Je wilt weten wat het voor ons betekent als ergens in de wereld iets gebeurt. Daarom praten we sinds anderhalf jaar ineens met het ministerie van Defensie, de NAVO, NCTV en de AIVD.”