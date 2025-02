EU wil onderzeese kabels beter beveiligen met nieuw systeem

Buitenland

De Europese Commissie werkt aan een centraal systeem om mogelijke bedreigingen voor en schade aan onderzeese kabels in kaart te brengen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris voor tech en veiligheid Henna Virkkunen presenteerden vrijdag tijdens een bezoek aan Finland een plan dat EU-landen moet gaan helpen kabels in zee te beschermen tegen ongelukken of opzettelijke aanvallen van Rusland.