PostNL daalt op Damrak na afwijzing steun door overheid

Het aandeel PostNL verloor in de vroege handel zo’n 2 procent. PostNL benadrukte dat het gaat om een tijdelijke financiële bijdrage en niet om staatssteun. De bijdrage is volgens de postbezorger nodig totdat de overheid de Postwet aanpast en bijvoorbeeld de wettelijke bezorgtermijn verlengt naar meerdere dagen. Landen als Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Denemarken en Italië hebben volgens PostNL al een standaard bezorgtermijn van twee of drie dagen of zijn hierover in gesprek. Het ministerie van Economische Zaken heeft het verzoek afgewezen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 937,30 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 863,01 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen.

Prosus (plus 1,8 procent) was de sterkste stijger in de AEX. De techinvesteerder zit al enige tijd in de lift door een heropleving van de Chinese techsector. Zo steeg het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba, bekend van AliExpress, vrijdag 14 procent op de beurs in Hongkong na sterke resultaten van het bedrijf. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin Prosus een grote investeerder is, ging mee omhoog en klom 6 procent. De Hang Seng-index in Hongkong steeg mede daardoor 3,9 procent en bereikte het hoogste niveau in drie jaar.

Besi sloot de rij, met een verlies van ruim 2 procent. Uit de jaarcijfers van de chiptoeleverancier bleek donderdag dat het aantal nieuwe orders in het vierde kwartaal flink is afgenomen. Aegon daalde 1,2 procent. De verzekeraar verloor een dag eerder al ruim 9 procent na tegenvallende resultaten.

Heijmans steeg 7 procent. De bouwer zag de omzet en het resultaat vorig jaar stijgen. Topman Ton Hillen sprak van een sterk en succesvol jaar. Heijmans verkocht in 2024 flink meer nieuwbouwhuizen en verwacht dat de stijging dit jaar doorzet.