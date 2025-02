Zeelandbrug gaat weken dicht; moeten leerlingen straks met pontje naar school?

De 5 kilometer lange Zeelandbrug over de Oosterschelde tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is in 2026 tussen september en december acht weken lang buiten gebruik wegens noodzakelijk herstelwerk.

Dagelijks rijden volgens een schatting van SGP-gedeputeerde Harry van der Maas (Mobiliteit) honderden scholieren op de fiets of met de bus over de brug om naar school te gaan. Het gaat om scholieren die op Schouwen-Duiveland wonen en in Goes op Zuid-Beveland onderwijs volgen, bijvoorbeeld op het Hoornbeeck College of het Calvijn College.

In overleg met de scholen wordt naar een oplossing voor deze groep gezocht, vertelt de provinciebestuurder. Hij denkt aan het tijdelijk inzetten van een veerverbinding tussen Zierikzee en Noord-Beveland. Maar ook een heel snelle busverbinding via de omleidingsroute over de stormvloedkering behoort wellicht tot de mogelijkheden. Van der Maas hoopt dat de scholen zelf ook nog met ideeën komen om de hinder voor hun leerlingen zo veel mogelijk te beperken.

Omrijden

Het zijn echter niet alleen scholieren die last gaan hebben van het tijdelijk wegvallen van de Zeelandbrug. Dagelijks rijden zo’n 15.000 voertuigen over de brug, die een belangrijke verkeersader vormt in het hart van de provincie. Al dat verkeer moet straks wekenlang omrijden via de stormvloedkering (N57) of de A4 bij Bergen op Zoom.

Stalen delen van de zogeheten basculebrug in de zestig jaar oude Zeelandbrug moeten worden vervangen. De basculebrug is het deel van de brug dat open kan om schepen te laten passeren. Het staal kampt met vermoeiing als gevolg van de leeftijd van de brug en de toename van het zware verkeer dat er dagelijks over raast. Daardoor zijn scheuren ontstaan. Van der Maas zegt dat de klus noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden. De veiligheid staat immers voorop. „We hebben geen keus. Dit karwei moet gebeuren.”

Tijdens de werkzaamheden zal tegelijkertijd ook het asfalt van het wegdek over de hele lengte van de brug worden vernieuwd.

Overleg

De Zeeuwse provinciebestuurder erkent dat het ongemak „behoorlijk” zal zijn. Hij voert met meerdere partijen overleg om de hinder te beperken; naast scholen ook het bedrijfsleven en de Veiligheidsregio Zeeland. Want ook Zeeuwse forensen en hulpverleners zullen straks moeten omrijden.

De hinder voor de scheepvaart op de Oosterschelde zal niet heel groot zijn. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gaat de binnenvaart nauwelijks last hebben van de werkzaamheden. Wel voorziet KBN-regiocoördinator Marjolein de Voogd dat de zeilende beroepsvaart op de zeearm hinder zal ondervinden. Dat zijn zeilschepen die met passagiers recreatieve weekendtochten of dagtrips, zoals zeehondentochten, maken.

Omdat de basculebrug tijdens het werk niet mag worden geopend, kan het tijdens de werkzaamheden voorkomen dat deze zeilschepen door hun masthoogte de Zeelandbrug niet kunnen passeren, zegt De Voogd. Zij schat dat het gaat om vijf à zes schepen, waaronder hoogaarzen en klippers.

Opvolger

Als het karwei straks af is, kunnen de beweegbare delen van de Zeelandbrug weer zo’n dertig jaar mee, verwacht gedeputeerde Van der Maas. De brug als geheel kan op dit moment nog zo’n vijftien tot twintig jaar mee, schat hij, en nadert dus wel het einde van haar levensduur. „Daarom wordt er nu al nagedacht over een opvolger: een nieuwe brug of misschien een tunnel.” Als iconisch bouwwerk blijft de Zeelandbrug hoe dan ook bestaan. „Die is immers een rijksmonument.”