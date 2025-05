Miljoenenfout bij fiscus met uitkering wegenbelasting provincies

Enkele provincies klopten bij de Belastingdienst aan, omdat ze aanzienlijk meer aan motorrijtuigenbelasting ontvingen dan ze hadden begroot. Zo kreeg Zuid-Holland, de provincie in Nederland met de meeste geregistreerde voertuigen, afgelopen jaar 12 miljoen euro meer dan verwacht (bijna 404 in plaats van de begrote 391 miljoen).

„Het kan gebeuren dat de cijfers afwijken van de prognoses”, aldus de woordvoerder. „We kijken dan of hier verklaarbare redenen voor zijn en lossen dat op.” Het gaat in dit geval volgens hem om een „afgebakend probleem” met het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting voor 2024 en 2025. De fout zit niet bij het innen van de belasting bij weggebruikers, maar bij de berekening van de uitkering daarvan aan de provincies. Of zij het te veel ontvangen geld moeten terugbetalen of dat het later wordt verrekend, is nu onderwerp van gesprek. „We vinden deze situatie erg vervelend en willen zo snel mogelijk tot een goede oplossing komen.”

Een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO) bevestigt dat de provincies met de Belastingdienst „op constructieve wijze praten om deze kwestie zo mogelijk op te lossen”. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, die in haar provincie over de financiën gaat, verwacht later deze maand te horen hoe groot de ‘correctie’ vanuit de Belastingdienst wordt.

„We zagen afgelopen jaar een steeds gunstiger beeld ontstaan wat betreft onze inkomsten uit de wegenbelasting, het leek wel oneindig”, zei Van Leeuwen bij een toelichting op de jaarcijfers. „Vlak voor het sluiten van het jaar kwam de Belastingdienst tot het inzicht dat ze een rekenfoutje hadden gemaakt. Dat moet beter, want als provincies willen we weten waar we aan toe zijn.”