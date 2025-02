Rode Kruis: Oekraïners terug naar thuisland om werk, zorg en geld

Buitenland

Het Rode Kruis is bezorgd om Oekraïense vluchtelingen die in de knel zitten. Ze kiezen er steeds meer voor om terug te gaan naar hun land, omdat ze geen werk hebben, niet de juiste zorg krijgen of geldproblemen hebben. Vaak gaan ze dan ook nog eens naar gebieden waar het niet veilig is, zo meldt het Nederlandse Rode Kruis.