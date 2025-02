Automobilist verongelukt op A4, reed vermoedelijk tegen pijlwagen

Een woordvoerster van de politie meldt dat het ongeval iets voor 00.30 uur plaatsvond in de richting van Rotterdam. Hoe het heeft kunnen gebeuren en of er een pijlwagen bij betrokken was, weet ze niet. Op foto’s van het lokale medium District8 is te zien dat zowel een personenauto als een pijlwagen flink beschadigd is.

De politie heeft nog geen details over de identiteit van het slachtoffer bekendgemaakt.