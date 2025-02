Kwart masteropleidingen universiteiten ontoegankelijk voor hbo’er

In principe moeten hbo-bachelors na het afstuderen de mogelijkheid hebben om voor een aansluitende wetenschappelijke master te kiezen. Vaak is eerst een premaster nodig om ze voor te bereiden op een opleiding die meer draait om onderzoek en wetenschap dan het praktischer ingestelde hbo.

De inspectie concludeert dat de huidige situatie vragen oproept „over wat er precies wordt beoogd” met de wet. Onderwijsminister Eppo Bruins zou daar meer duidelijkheid over moeten geven, vindt de toezichthouder. „Wat wordt precies verwacht van instellingen? En hoe kan het beleid zodanig worden ondersteund dat zowel kwaliteit als toegankelijkheid geborgd blijft?”, verwoordt inspecteur-generaal Alida Oppers de vragen. Ze wil samen met onderwijsinstellingen bekijken hoe de toegankelijkheid beter kan.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) benadrukt dat hbo-studenten die willen doorstuderen daar de kans voor moeten krijgen. „Het is onacceptabel dat hun ambities worden belemmerd door financiële drempels en ontoegankelijke toelatingseisen”, stelt voorzitter Mylou Miché.

„Dit is niet goed”, aldus minister Bruins in een reactie op de conclusie van het rapport. Hij zegt het belangrijk te vinden dat het systeem goede kansen biedt voor doorstroom. „Het is goed dat de knelpunten nu helder in beeld zijn met dit rapport.” De minister belooft voor de zomer een brief te sturen aan de Tweede Kamer over de kwestie.