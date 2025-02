93 miljard uit coronafonds niet vanzelfsprekend naar defensie

Na de coronapandemie zette de EU een fonds op om landen te helpen de economische schok te boven te komen. Tot augustus 2023 konden lidstaten een beroep doen op 291 miljard euro. Als een aanvraag werd goedgekeurd, leende de Europese Commissie dat geld. Nu de lidstaten daarvan 93 miljard euro niet hebben aangevraagd, hoeft de Commissie dat geld niet te lenen.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de afgelopen weken enkele keren gezegd dat de Europese Unie meer geld in defensie moet steken. Zij noemde daarbij het restant uit het coronaherstelfonds als mogelijke optie voor defensie-investeringen.

Eerder deze week zou ze die 93 miljard in een besloten bijeenkomst van de centrumrechtse EVP concreet hebben genoemd om te besteden aan defensie, meldde de Financial Times woensdag. Von der Leyen is van de EVP, de grootste partij in het Europees Parlement.