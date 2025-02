Lichamen overleden gijzelaars aangekomen in Tel Aviv

Het gaat vermoedelijk om Oded Lifshitz en drie leden van de familie Bibas. Volgens Hamas zijn het moeder Shiri en haar jonge zonen Ariel en Kfir. De vader van het gezin, die ook gegijzeld werd, kwam begin februari levend vrij. Portretten van de vier overledenen stonden op de doodskisten die Hamas donderdagochtend overhandigde aan het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Het ICRC droeg de kisten elders in de Gazastrook over aan de Israëlische krijgsmacht. Volgens de krijgsmacht werden de kisten op explosieven gescand voordat ze naar Israël werden vervoerd. In Israël stonden mensen langs de weg om hun respect te betuigen bij het voorbijrijden van de auto’s met de doodskisten. Sommigen hadden Israëlische vlaggen bij zich.

Kritiek

VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft kritiek geuit op de manier waarop de lichamen zijn overgedragen. „Volgens het internationaal recht moet elke overdracht van de resten van overledenen voldoen aan het verbod op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling en respect tonen voor de waardigheid van de overledenen en hun families”, zei Türk in een verklaring.

De doodskisten werden in Khan Younis op een podium geplaatst en daarna in voertuigen van het ICRC gezet. Bij het podium was een bewerkte afbeelding van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te zien met de tekst dat „oorlogsmisdadiger Netanyahu en zijn nazileger” de gijzelaars hadden gedood met hun luchtaanvallen.

De leden van de familie Bibas zijn volgens Hamas aan het begin van de oorlog omgekomen. Israël heeft dat nooit bevestigd. Hamas en zijn gewapende tak zeggen „alles in hun macht te hebben gedaan” om alle gijzelaars te beschermen en in leven te houden, maar dat ze daarin werden verhinderd door de vele Israëlische bombardementen.