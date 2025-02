Gemengde reacties wetenschap op onderzoek hogere stikstofgrens

Binnenland

Wetenschappers hebben gemengde gevoelens over het onderzoek dat zou uitwijzen dat het kabinet een hogere ondergrens voor de uitstoot van stikstof kan invoeren. Veel onderzoekers gaan deels mee in de argumentatie van de wetenschapper op wiens advies landbouwminister Femke Wiersma (BBB) zich baseert. Maar over een deel van zijn onderzoek én over de toepassing in de praktijk zijn grote twijfels.