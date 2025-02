Europese Commissie over kritiek Trump: Oekraïne is een democratie

Buitenland

De Europese Unie vindt de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op Oekraïne en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onterecht. „President Zelensky is legitiem gekozen in vrije, eerlijke en democratische verkiezingen. Oekraïne is een democratie, Poetins Rusland niet”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag.