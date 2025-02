Econoom: Duitse verkiezingen mogelijk gunstig voor onze economie

In Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, zijn zondag parlementsverkiezingen. Colijn stelt dat de problemen waarmee een nieuwe Duitse regering moet afrekenen niet zomaar op te lossen zijn. „Duitsland is te afhankelijk gebleken van goedkoop gas, een snel veranderende autosector, een verouderende arbeidsmarkt en exporten naar China.”

Maar de econoom merkt op dat de partijen die een kans maken in de regering te komen allemaal de loon- en inkomensbelasting lijken te willen verlagen om de economie te ondersteunen. „Wij verwachten dat Duitsland na de verkiezingen een flexibeler begrotingsbeleid zal laten zien. Of dat via een investeringsfonds is of dat de schuldenrem hervormd wordt maakt daarbij voor Nederlandse bedrijven eigenlijk niet zoveel uit.” Extra infrastructuuruitgaven in Duitsland zouden voor bedrijven hier direct extra werk kunnen opleveren, voegt hij toe.

Econoom Nicola Mai van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco oogt iets voorzichtiger als het gaat om de vooruitzichten voor de Duitse economie. Hoewel sommige partijen rekenen op een expansiever begrotingsbeleid in Duitsland na de verkiezingen, denkt hij dat eventuele veranderingen eerder stapsgewijs zullen worden ingevoerd dan dat er sprake zal zijn van een snelle ommezwaai.

Colijn erkent ook dat het de vraag blijft hoelang het wachten is op de extra begrotingssteun in Duitsland. „De verwachting is dat dit niet in de eerste helft van 2025 zal zijn, maar dat minder een zuinig beleid eerder later in het jaar of zelfs in 2026 pas echt impact op de economie gaat hebben.”