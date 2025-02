Europol waarschuwt voor kindermisbruikcultussen op internet

Buitenland

Europol waarschuwt voor de opkomst van „gewelddadige onlinegemeenschappen” die minderjarigen inpalmen om ze uiteindelijk te misbruiken. Het Europese politieagentschap waarschuwt dat kinderen goed in de gaten gehouden moeten worden om te voorkomen dat ze door dit soort cultussen geworven worden. „Deze netwerken radicaliseren geesten in de schaduw en zetten ze aan tot geweld in de echte wereld”, zegt het hoofd van Europol, Catherine De Bolle.