Macron na nieuw Oekraïne-overleg: landen eensgezind in standpunt

Buitenland

Het standpunt van Frankrijk en partnerlanden over Oekraïne is „duidelijk en eensgezind”, verklaart president Emmanuel Macron na een overleg met leiders van negentien landen. Hij schrijft in een verklaring op X dat de landen allemaal duurzame vrede in Oekraïne willen en dat daarvoor „robuuste en geloofwaardige garanties” nodig zijn.