Waterschap vervangt twee oude bruggen door PET-flesbruggen

De kunststofbruggen zijn volgens het waterschap goed bestand tegen weersinvloeden en slijtage, hebben weinig onderhoud nodig en gaan naar verwachting honderd jaar mee. Ze worden vooral gebruikt door agrariërs die naar hun percelen moeten. „Deze zogeheten composietbruggen hebben diverse voordelen en zijn een concreet voorbeeld van hoe wij als waterschap duurzaamheid in onze taken verweven”, aldus Nicole Koks, dagelijks bestuurslid bij het waterschap.

Het waterschap is al enkele maanden bezig met groot onderhoud aan de Steenwetering, een watergang nabij Hasselt (gemeente Zwartewaterland). Het water in dat gebied moet als het lang droog is beter worden vastgehouden en bij dreigende wateroverlast juist snel kunnen worden afgevoerd. De Steenwetering wordt daarom uitgebaggerd en er worden 4 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd.