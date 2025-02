Akkoord na jaren strijd: binnen 5 jaar woningen in Lansingerland

Lansingerland maakte jaren geleden met buurgemeente Zoetermeer al plannen om 4000 tot 6000 woningen te bouwen op Bleizo-West, een braakliggend terrein langs de snelweg A12 en met een treinstation in de buurt. De provincie Zuid-Holland hield dat echter tegen, omdat dit een mogelijke locatie is om windturbines te plaatsen. Lansingerland moet voor het opwekken van 15 megawatt aan windenergie zorgen.

Tot verrassing van velen wisten Zuid-Holland en Lansingerland afgelopen najaar toch op één lijn te komen, mede onder druk van woonminister Mona Keijzer. Alle afspraken over woningbouw, windenergie, bedrijventerreinen en bereikbaarheid zijn nu vastgelegd.

„We pakken alles in samenhang op”, aldus Koning. „Het is beter om iets in beweging te brengen wat goed genoeg is, dan op alle deelonderwerpen eerst voor een 10 te willen gaan.” De provincie wil in september besluiten waar in Lansingerland windturbines komen. Hiervoor worden drie locaties onderzocht, waaronder Bleizo-West. De provincie heeft echter al aangegeven hier nu liever woningbouw te zien. Dat betekent dat de windmolens (vermoedelijk drie) waarschijnlijk op een van de twee andere locaties komen. De gemeente belooft daar dan geen juridische strijd over te voeren.

De partijen hebben ook afgesproken 36 hectare aan bedrijventerrein in te richten, mogelijk op een locatie waar nu verouderde tuinbouwkassen staan. Al in april moet hier een besluit over vallen. Lansingerland, dat in een groot kassengebied ligt, wil bedrijven huisvesten die werken aan innovatie en kennisdeling in de tuinbouw.

„De ruimte is beperkt, we willen van alles op een postzegel die Lansingerland heet. Maar het kan wel”, aldus Fortuyn. „Partijen zullen water bij de wijn moeten doen om dit allemaal mogelijk te maken.” Doel is om voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar duidelijk te hebben wat waar komt.