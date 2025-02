Extra top EU-regeringsleiders wordt niet uitgesloten

Buitenland

Op dit moment zijn er nog geen plannen om een extra EU-top te houden, maar het wordt ook niet uitgesloten. Dat zegt een hoge EU-ambtenaar. Als er een extra top komt, is die bedoeld om besluiten te nemen over EU-steun aan Oekraïne en over veiligheidsgaranties van de EU aan Oekraïne na een vredesakkoord.