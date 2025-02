Speciaal gezant van Trump, Keith Kellogg, in Kyiv aangekomen

Kellogg zei na aankomst dat hij begrijpt dat Oekraïne veiligheidsgaranties nodig heeft. Oekraïne wil lid van de NAVO worden. Dat is onaanvaardbaar voor Rusland en de regering Trump lijkt dat te begrijpen en noemde het onrealistisch. Er wordt weer gesproken over andere garanties aan Oekraïne die in een eventueel vredesakkoord zouden worden vastgelegd. Zelensky is bezorgd dat de toenadering tussen Washington en Moskou ten koste van Oekraïne gaat en dat zijn regering een bijrol krijgt in vredesonderhandelingen.

De toenadering vloeit voort uit Trumps beleid. Hij betoogt al lang dat de oorlog in Oekraïne zinloos bloedvergieten is waaraan de Amerikaanse belastingbetaler niet zou moeten meebetalen. Hij wil zeldzame delfstoffen van Oekraïne ter waarde van 500 miljard dollar voor de Amerikaanse hulp aan het land. Zelensky heeft dinsdag op bezoek in Turkije gezegd dat hij een ontwerpovereenkomst over de delfstoffen die de Amerikaanse regering had opgesteld, zo niet kan aanvaarden. De regering van Trump heeft nog steeds niets gezegd over het eventuele voortzetten van de Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne.

De Amerikaans-Russische toenadering gaat ondertussen snel verder. De Kremlinwoordvoerder zei woensdag in Moskou dat er mogelijk al voor het einde van de maand een ontmoeting kan plaatsvinden tussen de presidenten Trump en Poetin.