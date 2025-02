157 orka’s gestrand in Australische eilandstaat Tasmanië

Het is de eerste stranding van deze omvang in Tasmanië in vijftig jaar, volgens de Tasmania Parks and Wildlife Service (PWS). Door de ontoegankelijke ligging van het strand is het vrijwel onmogelijk om op tijd aan de benodigde speciale uitrusting te komen, zeggen experts.

Het is onduidelijk waarom de dieren zijn aangespoeld. In Australië en Nieuw-Zeeland komen regelmatig massale strandingen voor, waarbij vaak grienden betrokken zijn.