Raad van State doet uitspraak over oliewinning in Rotterdam

Binnenland

De Raad van State doet uitspraak in de zaak rondom oliewinning in Rotterdam. In 2022 besloot toenmalig staatssecretaris Hans Vijlbrief dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tot 2035 mag boren onder een aantal stadsdelen, waartegen onder meer het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam in beroep is gegaan.