Rechter VS weigert Musk te verbieden ambtenaren te ontslaan

Veertien door Democraten geregeerde staten hadden vorige week een rechtszaak aangespannen om Musks wettelijke bevoegdheid aan te vechten, maar rechter Tanya Chutkan wees hun spoedverzoek om het werk van Musk en DOGE te staken af. „Eisers hebben niet aangetoond dat ze onmiddellijke, onherstelbare schade zullen lijden zonder een tijdelijk verbod”, aldus Chutkan.

In hun rechtszaak beweerden de veertien staten dat Musk en DOGE geen wettelijke bevoegdheid hebben om hun werk uit te voeren, onder meer omdat Musk niet formeel door de president is genomineerd voor zijn rol en zijn benoeming niet door de Senaat is bevestigd.

DOGE is een vrij opererende entiteit die wordt geleid door Musk, ’s werelds rijkste man en de grootste donor aan Trumps recente verkiezingscampagne. Musk wil met DOGE plannen maken voor het schrappen van honderden miljarden dollars aan overheidsuitgaven. Zijn plannen hebben al geleid tot de sluiting van enkele federale agentschappen en het ontslag van duizenden personeelsleden.