Tim Walz in Amsterdam: Trump kan landen in armen China drijven

Walz heeft politiek een tumultueus jaar achter de rug. Harris koos de gouverneur ongeveer drie maanden voor de verkiezingen als haar ‘running mate’. De voormalige docent en oud-footballcoach genoot toen landelijk weinig naamsbekendheid, maar had wel de aandacht getrokken met mediaoptredens waarin hij Trump en diens vicepresidentskandidaat afschilderde als „rare” figuren.

Ondanks de inspanningen van Harris en Walz boekte Trump uiteindelijk een grote verkiezingsoverwinning. „Ik dacht dat we konden winnen”, erkende Walz in Amsterdam. „Ons beleid was goed. Je kunt je misschien afvragen of de boodschapper goed genoeg was. Misschien, misschien niet. Maar om welke reden dan ook bleven veel kiezers thuis.”

De zestigjarige Walz brengt deze week een meerdaags bezoek aan Nederland voor een handelsmissie. Hij vertelde dat hij onder meer Brainport Eindhoven bezocht. Nederland is voor Minnesota de tiende afzetmarkt. De goederenhandel tussen Minnesota en Nederland was volgens het kantoor van de gouverneur in 2024 goed voor 908 miljoen dollar, omgerekend 868 miljoen euro.

De bijeenkomst in het Muziekgebouw was georganiseerd door het John Adams Institute. „In een tijd waarin de boodschap van het Witte Huis Europeanen en mensen wereldwijd zorgen baart over de nieuwe koers van de VS, willen we graag van andere leiders zoals Tim Walz horen om hun perspectief te krijgen”, zegt de stichting over de uitnodiging aan de gouverneur.

Walz liet blijken zich eveneens grote zorgen te maken over het buitenlandbeleid van de nieuwe regering, die met Rusland wil onderhandelen over vrede in Oekraïne. „Ze kunnen een einde maken aan de oorlog, maar het zal geen rechtvaardige of permanente vrede zijn als agressie wordt beloond en Europa verzwakt.”

De gouverneur zei dat Trump de meerwaarde niet ziet van soft power en dat de wereld zich daarmee op een gevaarlijk pad bevindt. „Het terugtrekken van Amerikaanse soft power en diplomatie is een slechte ontwikkeling”, stelde de Democraat, die voorspelde dat daardoor een vacuüm kan ontstaan. Dat kan volgens Walz meer anarchie betekenen of een grotere rol voor China.