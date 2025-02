Letland kondigt flinke verhoging aan van defensiebudget

Het NAVO- en EU-land, dat aan Rusland grenst, gaf vorig jaar meer dan 3 procent van het bbp uit aan defensie. Dat was meer dan de voorgaande jaren. De uitgaven moeten dit jaar naar 3,45 procent, in 2026 naar 4 procent en in 2027 dus naar 5 procent. Premier Evika Siliņa en defensieminister Andris Sprūds maakten het besluit bekend na een kabinetsvergadering in Riga.

Letland gaat meer uitgeven aan luchtverdediging, kustverdediging, de productie van munitie en de ontwikkeling van drones. De premier zei dat extra militaire capaciteiten „dringend” zijn. Ze vertelde ook dat de budgetten van alle andere ministeries herzien moeten worden om het benodigde geld te vinden.