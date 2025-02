Macron houdt woensdag nieuw overleg over Oekraïne

Het nieuwe overleg komt twee dagen na een spoedoverleg in Parijs over Oekraïne en de Europese veiligheid. Sommige landen in de Europese Unie reageerden kritisch, omdat ze het er niet mee eens waren dat Macron niet alle EU-leiders had uitgenodigd.

Die informele top werd bijgewoond door leiders van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Polen, Duitsland, Italië, Spanje en Denemarken. Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, voorzitter van de EU-leiders António Costa en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte waren erbij.

Bronnen zeiden dinsdag tegen persbureau Reuters dat Macron voor het overleg van woensdag uitnodigingen had gestuurd naar de Baltische staten, België, Canada, Finland, Griekenland, Noorwegen, Tsjechië, Roemenië en Zweden. België meldt dat premier Bart De Wever digitaal deelneemt aan het overleg.