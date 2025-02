Paus Franciscus heeft longontsteking opgelopen

Het Vaticaan laat ook weten dat de paus positief gestemd is, ondanks dat de behandeling „ingewikkelder” is geworden. Eerder op dinsdag werden opnieuw verplichtingen van de paus afgezegd, dit keer voor het komende weekend. Het is niet duidelijk hoeveel dagen hij nog in het ziekenhuis moet blijven.

Franciscus bracht zijn vijfde dag in het ziekenhuis door met rusten, bidden en teksten lezen, aldus het Vaticaan. Hij zou dankbaar hebben gereageerd op de steun die hij heeft ontvangen en vraagt mensen voor hem te blijven bidden.

Paus Franciscus ligt in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij de afgelopen jaren wegens gezondheidsproblemen vaker is opgenomen. Sinds hij in 2013 werd verkozen tot paus, heeft hij meerdere operaties gehad. Hij gebruikt vaak een wandelstok of rolstoel in verband met knie- en rugproblemen.