Ook in België vogelgriep vastgesteld

Rond het besmette bedrijf worden beschermingszones ingesteld. In een zone van 3 kilometer moeten alle houders van pluimvee, ook hobbyhouders, hun pluimvee en hun vogels afschermen. Binnen een zone van 10 kilometer moeten professionele en particuliere houders hun pluimvee afschermen.

In de rest van het land hoeven particuliere houders hun pluimvee en vogels niet verplicht af te schermen. Wel moeten ze binnen of afgeschermd voer en water krijgen.

In Nederland is op een legbedrijf in het Friese Idsegahuizum vogelgriep vastgesteld, meldde het ministerie van Landbouw eerder dinsdag.