Meer dan 1 miljoen Syriërs teruggekeerd naar huis

Onder Assad begon in 2011 een burgeroorlog die leidde tot meer dan een half miljoen doden en vele miljoenen vluchtelingen. Sinds Assad naar Rusland is gevlucht, keren Syriërs terug naar hun oude wijken. Maar door de oorlog zijn huizen en infrastructuur beschadigd of verwoest. Grandi waarschuwt dat mensen weer zullen vertrekken als niet „sneller en harder” wordt gewerkt aan de wederopbouw van het land. „Dit is nu echt dringend.”

De VN-topfunctionaris zei eerder dat Syriërs terugkeren omdat ze vertrouwen hebben in het politieke proces dat de nieuwe leider, Ahmed al-Sharaa, heeft beloofd. Hij leidde de rebellen die Assad in december verdreven en is nu de interim-president. Volgens Al-Sharaa komen er verkiezingen, maar duurt het mogelijk vijf jaar voordat die kunnen worden gehouden.

De tijdelijke regering maakt op 1 maart plaats voor een nieuwe regering „die het Syrische volk zo goed mogelijk zal vertegenwoordigen en rekening houdt met de diversiteit van het land”, zei de Syrische minister van Buitenlandse Zaken onlangs. Deze regering moet oplossingen vinden voor onder meer de ingestorte economie, het gebrek aan gezondheidszorg en andere gevolgen van de oorlog.

Twintig landen spraken vorige week bij een vergadering in Parijs af samen te werken aan „een succesvolle overgang” in Syrië. Onder de deelnemende landen waren Syrië, Saudi-Arabië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Duitsland, Canada en Japan. Ze willen dat de overgang door Syrië zelf wordt geleid en dat er stabiliteit komt na regimes die decennialang werden geleid door Assad en diens vader.