Vogelgriep in Friesland, bijna 40.000 dieren geruimd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt waar het virus mogelijk vandaan is gekomen, en of het virus zich mogelijk vanaf deze boerderij heeft verspreid. Mogelijk volgen er extra maatregelen.

Vlak over de grens met België, in de plaats Sint-Gillis-Waas, is ook vogelgriep aangetroffen. De Belgen hebben een beperkingszone van 10 kilometer ingesteld, die deels in Nederland valt. Voor één Zeeuws bedrijf geldt hierdoor een vervoersverbod.

Eerder nam het ministerie al een soortgelijke maatregel, maar toen in Drenthe. Het ging toen om een pluimveebedrijf nabij Nieuw-Schoonebeek in de gemeente Emmen.

Er geldt al een landelijke ophokplicht, nadat vorig jaar november vogelgriep werd vastgesteld op een bedrijf in Putten.