Buitenlandministers VS en Rusland: vooral het contact herstellen

Rubio sprak samen met de adviseur Nationale Veiligheid Mike Waltz en vastgoedondernemer en Midden-Oostengezant Steve Witkoff met de Russen. Namens Rusland waren naast Lavrov ook Vladimir Poetins buitenlandadviseur Joeri Oesjakov en het hoofd van het staatsinvesteringsfonds Kirill Dmitriëv aanwezig.

Volgens Rubio wordt het „moeilijk” om Rusland en de VS nader tot elkaar te krijgen, maar is de Amerikaanse president Donald Trump de enige persoon in de wereld die daartoe in staat is. Trump zou het vooral belangrijk vinden om een oplossing te vinden voor de oorlog in Oekraïne. „Hij wil dat er een einde aan komt op een eerlijke manier, op een manier die duurzaam en blijvend is en die niet leidt tot een nieuw conflict over twee of drie jaar.”

Lavrov zei dat het belangrijkste resultaat is dat het diplomatiek contact tussen de landen hersteld wordt. Hij zei dat er „kunstmatige barrières” waren opgeworpen tussen de landen. Daarmee bedoelde hij ook de economische sancties tegen Rusland. De VS begrijpen Rusland nu beter, aldus Lavrov.

De Russische buitenlandminister vertelde verder dat hij aan de VS heeft uitgelegd dat de „uitbreiding van de NAVO” voor Rusland in ieder geval onaanvaardbaar is, omdat dat een bedreiging zou zijn voor de soevereiniteit van Rusland. Het maakt volgens hem niet uit of die militairen in NAVO-verband, Europees verband of nationaal verband optreden. „Het is volstrekt onaanvaardbaar.”