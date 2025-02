Voorzitter EU-regeringsleiders: Oekraïne kan rekenen op Europa

In het gesprek hebben Costa en Kellogg gesproken over de vooruitzichten op vrede in Oekraïne. „Vrede kan niet bestaan ​​uit een eenvoudig staakt-het-vuren”, schrijft Costa na afloop van het gesprek op X. „We hebben een overeenkomst nodig die zorgt voor een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne en veiligheid in Europa”, herhaalde hij.

De Europese Unie heeft die boodschap de afgelopen week herhaald bij elke gelegenheid die zich voordeed. Het is een reactie op het dreigement van de VS dat Amerika met Rusland over vrede gaat onderhandelen, zonder daarbij Oekraïne en de EU te betrekken. De EU heeft Oekraïne altijd beloofd het land te blijven steunen.