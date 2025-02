Voor het eerst levende gewone vinvis gespot in Belgische wateren

Het komt zelden voor dat levende vinvissen worden gezien in het zuiden van de Noordzee, en het is dus nu voor het eerst dat er een in Belgische wateren is gezien. In het verleden zijn er wel eens dode gewone vinvissen aangespoeld aan de Belgische kust. Het Instituut voor Natuurwetenschappen noemt het dan ook „heel uitzonderlijk”.

Gewone vinvissen kunnen meer dan 20 meter lang worden en zijn de op een na grootste walvissoort, en daarmee ook de op een na grootste diersoort.