Media: Amerikaanse gevangene in Rusland vrij, kort voor overleg

De vrijlating komt enkele uren voor het begin van de gesprekken tussen Rusland en de Verenigde Staten in Saudi-Arabië. Het overleg is bedoeld om de Russisch-Amerikaanse betrekkingen te herstellen en volgens een woordvoerder van het Kremlin kunnen „enkele gebeurtenissen in deze context worden gezien”, schrijft The New York Times.

De Amerikaan Marc Fogel, die in Rusland een celstraf voor drugsbezit van veertien jaar uitzat, werd vorige week vrijgelaten. De Amerikaanse president Donald Trump zei te hopen dat die vrijlating een voorbode was van nieuwe betrekkingen met het Kremlin en „het begin is van een relatie waarmee we de oorlog kunnen beëindigen”.

In Saudi-Arabië praten Rusland en de Verenigde Staten over de oorlog in Oekraïne, zonder dat Oekraïne daarbij betrokken is.