Londen: vredestroepen Oekraïne alleen met VS als achtervang

Buitenland

De Britse premier Keir Starmer stelt dat een Amerikaanse „achtervang” de „enige manier” is om te voorkomen dat Rusland Oekraïne opnieuw aanvalt na een vredesakkoord. Alleen met die rol voor de Verenigde Staten zegt hij bereid te zijn te overwegen om Britse troepen in te zetten voor een internationale macht in Oekraïne.