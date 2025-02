Ook tweede asielponton Zaandam in gebruik genomen

De komende tien dagen worden elke dag, met uitzondering van het weekend, vijftig mensen gehuisvest op Progress, aldus de COA-woordvoerder. Uiteindelijk zullen er dan in totaal ongeveer duizend mensen op de twee pontons verblijven, voornamelijk mannen.

De andere drijvende opvanglocatie, Renaissance, ging eind november open. De 664 plekken op die ponton waren op 10 januari nagenoeg allemaal in gebruik genomen. Daarna duurde het nog ruim een maand voordat ook Progress klaar was en onder andere de gemeenteraad was ingelicht over de ingebruikname.

Het duurde lang voordat de asielpontons bij de Gerrit Bolkade waren en er asielzoekers op terechtkonden. Er was veel discussie over de opvang en onder andere de vergunningaanvragen en installatie van stroom en riool liepen vertraging op. Bijna een jaar na de geplande opening kwamen de eerste asielzoekers aan op de opvangplek. Het is de bedoeling dat die er vijf jaar blijft, met een eventuele verlenging van twee jaar.