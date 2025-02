OM: actie indringer Kamer niet op specifieke persoon gericht

Eerder maandag meldde het OM al dat een 18-jarige man uit Nijmegen wordt verdacht van bedreiging van een medewerker van de Tweede Kamer en voorbereiding van moord met terroristisch oogmerk. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten.

„Zijn intenties en beweegredenen moeten nog duidelijk worden”, meldde het OM. „Bij het onderzoek wordt ook nadrukkelijk naar zijn psyche gekeken”, aldus de zegsman.

Een woordvoerder van de Tweede Kamer wil niet zeggen of deze gebeurtenis aanleiding is de beveiliging van het Kamergebouw aan te scherpen. „We zijn zeer terughoudend in het geven van informatie over de zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen die we treffen, ook na incidenten.”