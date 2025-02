ÖVP en SPÖ doen nieuwe coalitiepoging in Oostenrijk

Er zijn gesprekken gaande over de vraag of samenwerking en het sluiten van een regeringsovereenkomst mogelijk zijn, zei de ÖVP. De SPÖ bevestigde de besprekingen. Volgens berichten willen de partijen het onder meer eens worden over een tweejarige begroting.

Een eerste poging van de ÖVP en SPÖ om een coalitie te vormen na de verkiezingen van vorig jaar mislukte in januari. Daarna volgden wekenlange gesprekken tussen de ÖVP en de radicaal-rechtse FPÖ, die de grootste werd bij de verkiezingen in september. Ook deze besprekingen liepen op niets uit.

Samen zouden de ÖVP en SPÖ slechts een meerderheid van één stem in het parlement hebben. Zowel de Groenen als het liberale NEOS hebben laten weten dat ze de twee partijen op bepaalde punten zouden steunen.

Oostenrijk zit midden in een ernstige economische crisis met stijgende werkloosheid en een groot begrotingstekort. Zonder een spoedig akkoord over een begroting met besparingen zou de EU een procedure kunnen starten om het tekort aan te pakken.