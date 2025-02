Hervormde kerk Assendelft naar stichting, en ander plaatselijk kerknieuws

Hervormde kerk Assendelft

De hervormde kerk in Assendelft is vrijdag overgedragen aan de lokale Stichting Cultuurplein 364. Daarin hebben zeven „geboren en getogen Assendelvers” zich verenigd om het „gezichtsbepalend monument” te behouden en te beheren en „voor lange tijd rendabel te exploiteren”. 364 is een verwijzing naar het adres, Dorpsstraat 364.

Achterstallig onderhoud heeft het zevental er niet van weerhouden het kerkgebouw van de protestantse gemeente te kopen. „De kerk was een plek waar je naartoe ging om te ontmoeten, ontspannen, vermaken, vieren, rouwen, trouwen en te werken. Het zou enorm jammer zijn als we dat plekje verloren laten gaan voor de Assendelftse gemeenschap”, zegt woordvoerder Karina van der Elst. „We maken er met elkaar en voor elkaar een geweldige plek van waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen in Assendelft nodigen we uit om met ons mee te denken over welke activiteiten we kunnen organiseren.”

De protestantse gemeente Assendelft, die is opgegaan in de protestantse gemeente Westzaan, hield vorig jaar oktober de laatste kerkdienst in het kerkgebouw. De bakstenen zaalkerk, in 1895 in gebruik genomen, is een voorbeeld van laat-19e-eeuwse hervormde kerkbouw. Architectonisch interessant is vooral het houten gewelf. In 1962 werd de kerkruimte met een tussenwand in tweeën gedeeld. Het ene deel werd gereserveerd voor kerkelijk gebruik, het andere werd als opslag en werkplaats verhuurd aan orgelbouwer Flentrop. Op een nieuwe verdieping werd een kerkzaal ingericht.

Rk-kerk Oosterhout

De rooms-katholieke Sint-Leonarduskerk in Oosterhout (Gelderland) wordt per 1 april overgedragen aan de gemeente Overbetuwe. Het kerkgebouw wordt verbouwd om er midden 2027 het nieuwe dorpshuis De Schakel in te vestigen, aldus de gemeente. Zondag 9 maart heeft in de kerk de laatste eucharistieviering plaats.

De gemeenschap rondom de kerk blijft bestaan. Op zaterdag of zondag kunnen nog steeds gebedsvieringen en woord- en communiediensten worden gehouden. In de verbouwde kerk zal daar ook ruimte voor zijn. Het kerkhof wordt enigszins aangepast; het mortuarium wordt omgebouwd tot Mariakapel.

De gemeente heeft ook de voormalige pastorie aangekocht. Daarin krijgen tijdelijk 32 Oekraïense vluchtelingen onderdak. Het pand zal tot uiterlijk 1 januari 2027 beschikbaar blijven voor vluchtelingenopvang. De bedoeling is dat de pastorie in de toekomst onderdeel wordt van het dorpshuis. Naast de kerk wordt een sportzaal gebouwd.

De Leonarduskerk dateert van 1932. De herbestemming van kerk en pastorie is onderdeel van het project ”Hart van Oosterhout”, voor een vernieuwd centrum van het dorp.

Rk-kerk Hengelo

De rooms-katholieke parochie De Goede Herder in Hengelo (Overijssel) stoot twee van haar vier kerkgebouwen af. Met een „efficiënte organisatie”, centralisatie van middelen en activiteiten en ondersteuning van pastorale en missionaire prioriteiten, waaronder Alphacursussen, streeft het parochiebestuur naar een „vitale en actieve parochie die kan inspelen op de maatschappelijke en kerkelijke veranderingen”.

De Onze Lieve Vrouwekerk en de Thaborkerk worden aan de eredienst onttrokken wegens afnemend kerkbezoek, hoge onderhoudskosten en een tekort aan vrijwilligers. De focus in de parochie ligt voortaan op catechese en evangelisatie, met speciale aandacht voor gezinnen, jongeren en zoekenden. Zorg voor ouderen blijft een prioriteit, gezien de samenstelling van de parochie.

Het Steiger Rotterdam

De Steigerkerk te Rotterdam. beeld RD, Anton Dommerholt

In de rooms-katholieke Dominicuskerk in het centrum van Rotterdam, beter bekend als Citykerk Het Steiger, is onlangs de laatste eucharistieviering gehouden. Wegens teruglopend kerkbezoek en een tekort aan financiële inkomsten heeft het parochiebestuur besloten de kerk te verkopen. Afnemende beschikbaarheid van voorgangers en vrijwilligers heeft er nu toe geleid dat de reguliere vieringen beëindigd zijn.

Het kerkgebouw, sinds 2013 een rijksmonument, werd in 1960 ingewijd als een rooms-katholieke parochiekerk. Jarenlang werd zij beheerd door paters dominicanen. Die gaven in 2013 de pastorale verantwoordelijkheid terug aan het bisdom Rotterdam. Sinds 2014 was de kerk een locatie van de Johannesparochie in Rotterdam. De vorige kerk, die door het bombardement van 14 mei 1940 volledig werd verwoest, stond aan de overzijde van het water, aan Het Steiger; vandaar de benaming van de kerk.

Een plan om Museum Rotterdam onder te brengen in de kerk en het dominicanerklooster ernaast strandde doordat het uitgebrachte bod werd overboden. Onduidelijk is wie de hogere bieder is. De procedure loopt nog.

De kerk herbergt veel kunst. Het belangrijkste kunstwerk is een acht meter brede en zes meter hoge grote glas-in-betonwand, die het Bijbelboek Exodus verbeeldt.