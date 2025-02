Missionaire gemeente De Brug Huizen vindt nieuw onderdak in Ichthuskerk Ngk, en ander plaatselijk kerknieuws

De Brug Huizen

De missionaire wijkgemeente De Brug van de hervormde gemeente in Huizen heeft een nieuw onderdak gevonden: de Nederlandse gereformeerde Ichthuskerk. Dat melden kerkenraad en kerkrentmeesters in het kerkblad van de hervormde gemeente.

De Brug maakt sinds 2020 voor haar ontmoetingsdiensten en andere activiteiten gebruik van de voormalig rooms-katholieke Vituskerk. Het huurcontract wordt niet meer verlengd, omdat het kerkgebouw wordt gesloopt. Er zijn plannen voor appartementen voor senioren op die plek. Tot 2017 was de kerk in gebruik bij de rooms-katholieke parochie. Burgemeester en wethouders kenden het gebouw geen status als gemeentelijk monument toe. Na bezwaren van buurtbewoners oordeelde de rechter vorig jaar dat het college daarvoor voldoende redenen heeft.

De Brug is nu alleengebruiker van het gebouw. Dit voorjaar loopt het huurcontract af. De Brug en de kerkrentmeesters hebben uitgebreid gezocht naar een ruimte die niet zou hoeven te worden gedeeld met een andere gebruiker. „Ook is er intensief gebeden om een oplossing. Helaas was in Huizen zo’n ruimte niet beschikbaar”, aldus het bericht in het kerkblad. „Het dichtst in de buurt kwam de Ichthuskerk, maar deze moet De Brug wél delen met de Nederlandse gereformeerde kerk, die de kerk gebruikt voor haar eigen erediensten. Dit is voor De Brug een moeilijke weg, na de mooie zelfstandige jaren in de Vituskerk.”

Silo Huizen

De hervormde gemeente in Huizen stoot verenigingsgebouw Silo aan de Keucheniusstraat af.

De bouw van Silo in 1926 werd gefinancierd door jeugdvereniging Deo Duce, die het pand een aantal jaren geleden overdroeg aan de hervormde gemeente. „Toen was al bekend dat groot onderhoud nodig zou zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen”, aldus kerkenraad en kerkrentmeesters in het kerkblad van hervormd Huizen.

Eerste ramingen gaven aan dat de kosten ruim 50.000 euro zouden bedragen. „Destijds is besloten te bezien hoe intensief het gebouw gebruikt zou gaan worden en dan te beslissen deze investeringen al dan niet uit te voeren. Het blijkt nu echter dat de benutting van het gebouw minimaal is en de vereiste investeringen daarom niet verantwoord zijn”, schrijven kerkenraad en kerkrentmeesters.

De algemene kerkenraad heeft nu, in overleg met het college van kerkrentmeesters, besloten het pand „met grond en alles wat erbij hoort” te verkopen. De burgerlijke gemeente Huizen staat positief tegenover een bestemmingswijziging. „Gezien de onveilige situatie (bij een stortbui kan bijvoorbeeld kortsluiting ontstaan) zal Silo zo spoedig mogelijk uit dienst worden genomen. Voor de gebruikers van het gebouw zal actief gezocht worden naar vervangende ruimte binnen de hervormde gemeente.”

Maartenskerk Sint-Maartensdijk

De Maartenskerk in Sint-Maartensdijk (Tholen), in gebruik bij de plaatselijke hhg. Het witte orgel werd in 1882 gebouwd door Pieter Flaes. beeld Sjaak Verboom

In de Maartenskerk van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Sint-Maartensdijk, gemeente Tholen, is vorige week een boekje over de geschiedenis van deze kerk gepresenteerd, geschreven door C. Kwaak. Het eerste exemplaar ervan werd overhandigd aan P.M. den Hartog, president-kerkvoogd, en ds. J.C. den Ouden, predikant van de hhg. Het boekje is te koop bij de plaatselijke boekhandel Van der Maarl.