Britse premier komende week naar VS voor gesprek met Trump

Het wordt de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de leiders sinds Trump terugkeerde naar het Witte Huis. De president zou de centrumlinkse Britse premier onlangs al wel hebben verrast met een telefoontje.

De krant The Guardian schreef vorige week dat Trump opbelde terwijl Starmer een ontmoeting had met Mark Burnett, de speciale gezant van Trump voor het Verenigd Koninkrijk. Een ingewijde sprak over een spontaan en onverwacht telefoontje.

Trump zou volgens de krant hebben geweten dat een ontmoeting gaande was. De Amerikaanse ambassade bevestigde dat de president met zijn gezant belde. Die gaf zijn telefoon vervolgens aan Starmer.

Trump blikte later terug op het gesprek. „Hij vroeg om een ontmoeting en daar heb ik mee ingestemd”, zei hij tegen de pers over Starmer. „We plannen een vriendelijke ontmoeting. Heel goed.”