Organist Jaap Coppoolse al vijftig jaar muzikale steunpilaar voor kerkgangers in Zuiderkerk

„Tja, het was best een dappere zet van de kerkenraad toen ze mij vroegen”, blikt Jaap Coppoolse terug. „Ik was nog erg jong. Ik had een jaar eerder ook al gesolliciteerd, maar werd niet benoemd vanwege mijn leeftijd. De kerkenraad vertelde me dat zodra er een vacature vrij zou komen, ik het dan zou worden. Binnen een jaar tijd was die vacature er.”

Dat was in 1974. Jaap Coppoolse werd organist in de nieuwe Zuiderkerk, een ruim bedehuis met 600 zitplaatsen in Middelburg-Zuid dat in dat jaar werd voltooid voor de nieuwgevormde afdeling Middelburg-Zuid van de gg Middelburg-Centrum.

Talent

Coppoolse vertelt dat hij al van kindsbeen af thuis op het orgel speelde. „Aanvankelijk was dat vooral zelfstudie. Maar mijn ouders zagen al vrij snel dat er bij mij wat meer talent in zat dan bij mijn vader en mijn broer, die ook orgelspeelden. Mijn ouders zeiden op zekere dag: Zou je niet eens les gaan nemen? Ik ben toen op les gegaan bij Bram Beekman Fzn. Ik moet een jaar of tien, elf zijn geweest. Bram Beekman Fzn. was een heel goede amateurorganist uit Oost-Souburg en een neef van de bekende organist Bram Beekman. De lessen waren meestal bij hem thuis, maar later mocht ik ook achter het orgel plaatsnemen van de hervormde kerk in het naburige Ritthem. Toen ik in havo vijf zat van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) in Middelburg, maakte ik voor mijn orgellessen de overstap naar die andere Bram Beekman, van wie ik overigens ook al muziekles kreeg op de CSW, want hij was daar docent muziek.”

Platen

„Bram Beekman heeft veel platen gemaakt, hij heeft onder andere uitvoeringen opgenomen van alle orgelwerken van Bach, toch wel de grootste topper in de vrij lange rij componisten van orgelmuziek. Na de havo ging ik naar het conservatorium in Tilburg, waar ik orgel, piano als bijvak en als tweede hoofdvak klavecimbel ben gaan studeren. En omdat Bram Beekman daar eveneens docent was, heb ik ook als conservatoriumstudent les van hem gehad. Maar in de eerste drie à vier jaar van die studie was Hub. Houët mijn vaste docent. Die was organist van de Sint-Catharinakerk in Eindhoven.” Jaap Coppoolse speelde bij zijn examen aan het conservatorium werken van Maurice Duruflé (1902-1986), een Franse componist van orgelmuziek die hij bewondert.

Klankkleur

De 66-jarige Middelburger, die tevens docent muziek is aan het Calvijn College in Goes, begeleidt nog altijd met veel dankbaarheid op het tweeklavierorgel de diensten in de Zuiderkerk. „Acht jaar geleden heb ik een elektronisch orgel aangeschaft om thuis op te oefenen”, aldus Coppoolse, „maar eerlijk is eerlijk, de klankkleur van zo’n orgel haalt het natuurlijk niet bij die van het orgel in onze kerk. Daarbij vergeleken is mijn orgel thuis slechts een hometrainer. Als kerkorganist speel je toch het liefst op een pijporgel. Dit kerkorgel is gebouwd door Ernst Leeflang. Het heeft een grote klankrijkdom.”

Psalm

„Als de kerk helemaal vol zit en er zijn 600 mensen een psalm aan het zingen, is het instrument nog altijd voor iedereen goed te onderscheiden. Dat is belangrijk, want de kerkgangers moeten het gevoel hebben dat ze goed geleid worden en dat de zang mooi in de pas blijft lopen met de begeleiding. Dat lukt gewoonlijk uitstekend met dit orgel.”

Coppoolse denkt er dan ook voorlopig nog niet aan de orgelpartituren aan de wilgen te hangen. „Dat doe ik pas als mijn vrouw zegt: Stop ermee, dit klinkt niet meer”, besluit de jubilerende organist glimlachend.

Zaterdag 15 februari was er in de Zuiderkerk een bijeenkomst rond het vijftigjarig organistenjubileum van Jaap Coppoolse. Ds. M. Boersma sprak over ”het belang van psalmen zingen” terwijl drs. J. van Mourik een voordracht hield met als onderwerp ”psalmgezang in de tijd van Smytegelt”. Naast organist Jan Wisse werd er door een zoon, dochter en schoondochter van Coppoolse gemusiceerd.