Zuid-Korea haalt DeepSeek wegens privacy uit app-winkels

De service van de app zal worden hervat zodra verbeteringen zijn aangebracht die in overeenstemming zijn met de privacywetgeving van het land, aldus de Personal Information Protection Commission (PIPC) op een persconferentie. De maatregel ging zaterdag van kracht en is bedoeld om nieuwe downloads van de app te blokkeren. De webversie van DeepSeek blijft wel in het hele land toegankelijk.

Eerder deze maand blokkeerde de Zuid-Koreaanse overheid de toegang tot DeepSeek op werkcomputers. Deze maatregel volgde nadat de Chinese AI-startup niet reageerde op een verzoek van de Zuid-Koreaanse datawaakhond om inzage in het beheer van gebruikersinformatie. Ook de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS waarschuwde dat de Chinese chatbot veel persoonlijke informatie van gebruikers verzamelt. Volgens de dienst zouden adverteerders onbeperkt toegang kunnen krijgen tot informatie over gebruikers en zijn gegevens van Zuid-Koreanen opgeslagen op servers in China. Dat betekent dat ook de Chinese overheid toegang tot de gegevens kan krijgen.