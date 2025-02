Starmer: we willen de VS en Europa samenhouden

Europese landen zijn ontzet doordat de Amerikaanse gezant voor Oekraïne en Rusland zaterdag tijdens de grote veiligheidsconferentie in München zei dat Europa geen plek aan tafel zou krijgen bij vredesoverleg over Oekraïne. Hoge functionarissen van de regering-Trump starten de komende dagen in Saudi-Arabië besprekingen met Russische en Oekraïense onderhandelaars.

Ondertussen organiseert Frankrijk een informele top van Europese leiders om Oekraïne te bespreken. Die bijeenkomst vindt waarschijnlijk al maandag plaats, zeggen diplomatieke bronnen tegen Reuters. Volgens de BBC woont Starmer de top in Parijs bij.

„Dit is een uniek moment voor onze nationale veiligheid”, zei Starmer tegen de BBC. „Europa moet duidelijk een grotere rol spelen in de NAVO terwijl we met de VS samenwerken om de toekomst van Oekraïne veilig te stellen en de dreiging vanuit Rusland aan te pakken.”

Tegen de BBC zei Starmer ook dat het Verenigd Koninkrijk zich inspant om de VS en Europa bij elkaar te houden. Hij voegde eraan toe dat de twee zich niet „door verdeeldheid binnen het bondgenootschap moeten laten afleiden” van „externe vijanden”.

Volgens de BBC bespreekt Starmer, die Oekraïne centraal wil stellen bij de vredesbesprekingen, de standpunten van Europese leiders wanneer hij VS-president Donald Trump in Washington bezoekt. Trump zei vrijdag dat hij had ingestemd met een ontmoeting met Starmer en dat deze de komende weken naar de VS reist.

Starmer bevindt zich in een diplomatiek spanningsveld nu hij streeft naar betere betrekkingen met de Europese Unie, die het Verenigd Koninkrijk vijf jaar geleden verliet, terwijl Trump het blok tegelijkertijd bedreigt met tarieven.