Nog steeds brandjes in sarcofaag van Tsjernobyl, zegt IAEA

IAEA-experts zagen tijdens een uitgebreide inspectie van de sarcofaag rook uit de kap komen en roken brandend plastic. Brandbaar materiaal in de dakbedekking voedt de nasmeulende brand, verklaart het IAEA. De drone die vrijdagochtend vroeg insloeg, sloeg een gat in het dak van de grote boogvormige constructie die radioactieve uitstoot uit de beschadigde reactor moet voorkomen. Dit veroorzaakte een explosie en een brand.

Oekraïense brandweerlieden werken onophoudelijk in de vrieskou om de nasmeulende kleine branden volledig te blussen. Dit vertraagt de werkzaamheden om de schade aan de sarcofaag te herstellen, zegt het IAEA. Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 bouwden ze een betonnen overdekking om de omgeving tegen de straling te beschermen. Na enige jaren ontstonden scheuren en moesten ze een nieuw bouwwerk over die eerste beschermlaag bouwen. Dit werd de sarcofaag, die sinds 2016 in Tsjernobyl staat.

Ondanks aanzienlijke schade door de drone-inslag, die Kyiv aan Rusland toeschrijft, meet het IAEA geen verandering in de stralingsniveaus op de locatie. „Dit was duidelijk een zeer ernstig incident, waarbij een drone een grote beschermende constructie op een belangrijke nucleaire locatie raakte en beschadigde. Zoals ik tijdens deze verwoestende oorlog herhaaldelijk heb verklaard, is het aanvallen van een nucleaire faciliteit volstrekt onacceptabel en zou het nooit mogen gebeuren”, zegt Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van het IAEA.

Het IAEA maakt zich ook zorgen over toegenomen militaire activiteit rond de kerncentrale van Zaporizja. „Op basis van recente gebeurtenissen blijft de nucleaire veiligheid ernstig bedreigd”, aldus Grossi.