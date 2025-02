Reanimatiepogingen voor ‘weggegeven’ NAVO-toetreding Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zelf houdt vol dat NAVO-toetreding nog gewoon op de onderhandelingstafel ligt als Rusland en Oekraïne daaraan binnenkort plaatsnemen. Europese leiders houden evenzeer vast aan de toezegging aan Oekraïne dat het daarnaar onomkeerbaar op weg is en het er ooit van komt. Alle NAVO-landen hebben dat afgelopen zomer nog onderstreept en ze gaan er samen over of ze daarvan terug willen komen, zei vermoedelijk aankomend Duits bondskanselier Friedrich Merz.

De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth mag dan hebben verklaard dat Oekraïne de NAVO voorlopig uit het hoofd moet zetten, hij is daarna teruggefloten, denkt premier Dick Schoof. Hij wijst naar de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, die iedere concessie ontkende en zelfs leek te dreigen met Amerikaanse troepen. „Ik heb dat gelezen als een soort correctie.” Anderen noemen Hegseth zelf, die naderhand zei dat alleen Trump werkelijk wensen kan inslikken en toegevingen kan doen. Ook hoge Republikeinen relativeren dat het een „beginnersfout” van Hegseth betrof.

„De Amerikaanse regering geeft uiteenlopende signalen af”, aldus Schoof. Washington blijft volgens hem ook heus pal staan voor Oekraïne en Europa, maar vraagt gewoon dat de bondgenoten hun deel doen.